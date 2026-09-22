Tielen wil onderzoeken lhbti-acceptatie analyseren voor aanpak

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Judith Tielen (Emancipatie, VVD) wil de onderzoeken naar lhbti-acceptatie onder jongeren dieper analyseren, om zo tot gerichte aanpakken te kunnen komen. Dat zei de bewindsvrouw tijdens het wekelijkse vragenuur. Zondag kwam in het terugkerende HBSC-onderzoek naar voren dat de acceptatie van homoseksualiteit flink is gedaald.

Meerdere rechtse partijen uitten kritiek op het onderzoek van het Trimbos-instituut en de Universiteit Utrecht, omdat zij vinden dat er meer focus moet liggen op de rol van de islam bij de afgenomen acceptatie. "Hoewel soms wordt gesuggereerd dat de afgenomen acceptatie van homoseksualiteit samenhangt met migratie, ondersteunen onze data dit niet", valt te lezen in het rapport.

Tielen noemt factoren als de manosfeer, religie en bepaalde delen van het land als factoren die een rol spelen bij de afnemende acceptatie. Het volstaat volgens haar niet om "heel veel groepen te benoemen en daar gemiddelden uit te halen".