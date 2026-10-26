Tielen wil verbeteringen afdwingen bij bestuur Haga Lyceum

DEN HAAG (ANP) - De Stichting Islamitisch Onderwijs moet van staatssecretaris Judith Tielen (Voortgezet Onderwijs) direct verbeteringen doorvoeren op het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Het schoolbestuur heeft een zogenoemde aanwijzing gekregen van Tielen, omdat de onderwijskwaliteit niet voldoende is en omdat de Onderwijsinspectie wanbeheer van de directie vaststelde.

De VVD-bewindsvrouw zei nadat het rapport van de inspectie uitkwam al dat een aanwijzing een van de mogelijkheden was. Een aanwijzing is de zwaarste juridische stap die Tielen kan zetten om wanbeheer te stoppen.

"Het is onbestaanbaar dat deze leerlingen elke dag onderwijs krijgen dat tekortschiet. School hoort een plek te zijn waar je je kan ontwikkelen en vooruitgaat. Schoolbesturen hebben de verantwoordelijkheid om daarvoor te zorgen. Dit bestuur doet dat bij herhaling niet. De maat is daarom wat mij betreft vol; verbetering voor deze leerlingen is urgent."

Examenresultaten

De onderwijsstichting moet van Tielen een plan opstellen om snel financieel haalbare verbeteringen door te voeren. Ook moeten er twee extra bestuursleden aan het bestuur worden toegevoegd. De Stichting Islamitisch Onderwijs moet elke vier weken aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laten weten hoe het gaat met de verbeteringen.

Het bestuur van de stichting zei in juli dat een aantal verbeteringen niet waren meegenomen door de inspectie. Zo waren de examenresultaten afgelopen schooljaar beter, volgens de stichting. Op de mavo-school slaagde de afgelopen drie schooljaren tussen de 35 en 37 procent van de leerlingen. Gemiddeld is dat 92 procent.