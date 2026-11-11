TILBURG (ANP) - De binnenstad van Tilburg is helemaal vol met bezoekers van de 11/11-viering, meldt de gemeente. Meerdere straten en pleinen zijn hierdoor volledig afgesloten, waardoor er niemand meer bij mag. "Voor wie nog niet begonnen is met feesten in de stad, raden we aan de carnavalskriebels te bewaren voor volgend jaar."

Op de elfde van de elfde trappen Limburg en Brabant het carnavalsseizoen af. Op woensdag wordt er op veel plekken gefeest. Eerder op woensdag liet de gemeente van Tilburg al weten dat onder meer het Piusplein en de Stadhuisstraat vol waren.

In Tilburg, dat tijdens carnaval Kruikenstad heet, was er ook onenigheid over de voorwaarden waaronder jongeren aan het feest konden deelnemen. De gemeente, horeca en organisatie verschilden van mening over de regels rond alcohol en veiligheid, maar kwamen uiteindelijk tot een oplossing.