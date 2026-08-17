ROTTERDAM (ANP) - Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op ggz-directeur Rob Zweekhorst in 2014 komt van een inmiddels overleden persoon. De politie brengt deze informatie nu om veiligheidsredenen naar buiten.

De tipgever heeft verklaard dat het wapen mogelijk in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland ligt. Daar heeft de politie de afgelopen periode regelmatig gezocht.

Ook heeft de persoon toestemming gegeven om de verklaring na zijn dood te gebruiken, aldus de politie. Het is niet gebruikelijk dat dit soort informatie bekendgemaakt wordt. "Ter voorkoming van speculaties die mogelijk tot gevaarlijke situaties voor derden kunnen leiden, is besloten deze informatie te delen", aldus de politie.

Hoger beroep

Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 op straat doodgeschoten tijdens het uitlaten van zijn honden. Al snel bleek dat hij niet het eigenlijke doelwit van de moord was.

Een man uit Schiedam werd in juni vrijgesproken als opdrachtgever van de moord. Het Openbaar Ministerie had 24 jaar cel geëist en ging tegen de uitspraak in hoger beroep.