Toch geen wet voor opsluiten jeugdzorg-jongeren in eigen kamer

DEN HAAG (ANP) - Een wet die het mogelijk zou maken om jongeren in de gesloten jeugdhulp 's nachts in hun eigen kamer op te sluiten, komt er toch niet. Minister Mirjam Sterk (Jeugd) schrapt het plan dat haar voorganger in gang zette na "intensieve gesprekken" met zorgmedewerkers, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

VVD'er Vincent Karremans, toen nog staatssecretaris van Volksgezondheid, kondigde de wetswijziging in juni vorig jaar aan. Hij zag een "dilemma" tussen zo min mogelijk beperkingen van de vrijheid en het beschermen van de veiligheid van jongeren en medewerkers. "We moeten onder ogen zien dat er jeugdigen zijn die een gevaar kunnen zijn voor anderen", schreef Karremans. Zorgaanbieders zouden meemaken dat jongeren kamers van anderen binnengaan. "Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties, zoals manipulatie, afpersing, seksueel grensoverschrijdend gedrag en ronselen."

Ook Sterk heeft het over "morele dilemma's", maar zij komt tot een andere conclusie. De CDA-minister vindt het middel van opsluiting te zwaar en niet noodzakelijk genoeg. "Het mogelijk maken van nachtelijke kamerinsluiting heeft bovendien een te groot risico op een glijdende schaal, waarbij de inzet van de maatregel wordt genormaliseerd."

De bedoeling is hoe dan ook om te stoppen met de gesloten jeugdhulp. Vorige maand bood de minister excuses aan voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen.