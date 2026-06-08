DEN HAAG (ANP) - Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht kunnen zijn voor eenzaamheid. Dat zei topambtenaar Mark Roscam Abbing, destijds verantwoordelijk voor de langetermijnstrategie tegen corona, tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona.

De topambtenaar vroeg constant aandacht voor kwetsbare groepen zoals jongeren, die onder meer geconfronteerd werden met eenzaamheid tijdens de pandemie. Hij denkt dat dat zinvol was, omdat de premier kwetsbaren daardoor meer benoemde in zijn teksten. Maar terugkijkend was er alsnog te weinig aandacht voor kwetsbare groepen, stelde Roscam Abbing.

Hij wilde desgevraagd niet zeggen of er genoeg is gedaan voor jongeren. "Dat vind ik een hele moeilijke vraag", zei de topambtenaar.

Eerder in het verhoor bestreed hij het beeld dat er geen aandacht was voor sociaal-maatschappelijke gevolgen van coronamaatregelen.