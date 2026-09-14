Twee verdachten vast na aanrijden kind in Haarlem

HAARLEM (ANP) - De politie heeft twee verdachten aangehouden na een aanrijding op de Plataanstraat in Haarlem. Daar werd zondagavond rond 18.45 uur een kind aangereden.

De bestuurder reed volgens de politie na de aanrijding door in de richting van de Orionweg en de N208. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De twee verdachten kwamen in beeld na onderzoek van de politie. Die riep de bestuurder op zich te melden. De 21-jarige man uit Haarlem meldde zich daarna na telefonisch contact bij de politie en is aangehouden. Ook zijn bijrijder, een 22-jarige man uit Haarlem, is gearresteerd.

De auto waar de twee mannen in zaten, een zwarte Audi A3, is op aanwijzen van de bestuurder aangetroffen op een andere plek in Haarlem-Noord. De politie heeft het voertuig in beslag genomen.