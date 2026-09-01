DEN HAAG (ANP) - Ook autobussen kunnen vanaf 2029 onder de uitstootvrije zones vallen, waarmee ze bepaalde binnensteden niet meer in mogen als ze te vervuilend zijn. Staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur, CDA) gaat de regels aanpassen om verduurzaming aan te moedigen maar wil ondernemers ook niet "aan het onmogelijke" houden, schrijft ze in een brief aan de Kamer.

In de zogeheten zero-emissiezones zijn jaar na jaar de meest vervuilende voertuigen niet meer welkom. Die regels gelden nu nog alleen voor bedrijfsauto's zoals bestelbussen en vrachtwagens. Bertram voegt daar de mogelijkheid aan toe om de regels voor voertuigcategorieën M2 en M3 te laten gelden. Volgens verkeersdienst RDW slaat dat op alle voertuigen met vier of meer wielen waar inclusief de bestuurder meer dan negen mensen in passen, bijvoorbeeld touringcars of trolleybussen. De regels raken personenauto's niet.

De zones die nu al vieze bestel- en vrachtauto's weren, gelden niet automatisch voor bussen, benadrukt Bertram. "Dit is een keuze die gemeenten zelf maken."

Onder betrokkenen is "brede steun" voor de maatregel, schrijven ambtenaren in een adviesstuk. Uitzonderingen blijven mogelijk, onder meer voor ondernemers die vanwege de krapte op het stroomnet niet kunnen overstappen op een elektrische bus.