UTRECHT (ANP) - De camera van de Utrechtse Visdeurbel is uitgezet. In vier maanden tijd trok die miljoenen kijkers. Volgens de organisatie "heeft dit seizoen opnieuw laten zien hoe groot de betrokkenheid is bij de onderwaternatuur in de stad".

Livebeelden van de onderwatercamera waren sinds begin maart te zien op visdeurbel.nl. Mensen konden voor het zesde jaar op rij meekijken en op een digitale bel klikken als ze een vis zagen die de Weerdsluis wilde passeren. Sinds maart is er 220.000 keer aangebeld om duizenden vissen doorgang te geven, zodat die een goede plek konden vinden om zich voort te planten. De livestream van de Utrechtse Visdeurbel leverde 12 miljoen websitebezoeken op en 889.000 unieke kijkers.

De internationale belangstelling was ook dit jaar weer groot. De meeste bezoekers van de website kwamen uit de Verenigde Staten, daarna volgden Nederland en Duitsland.

De Visdeurbel is een project van de gemeente Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Mark van Heukelum van Dutch Wall Fish.