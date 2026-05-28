Van den Brink bezoekt Ter Apel en herhaalt roep om opvangplekken

TER APEL (ANP) - Asielminister Bart van den Brink heeft het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel donderdagavond onverwachts bezocht en herhaalde daar zijn oproep aan gemeenten elders in het land om snel te komen met opvangplekken. Tijdens zijn bezoek sprak de CDA-bewindsman met medewerkers van het Rode Kruis, asielzoekers die door drukte niet werden toegelaten tot het asielzoekerscentrum, medewerkers van opvangorganisatie COA en burgemeester Jaap Velema.

"Ik kan alleen maar dankbaar zijn voor wat hier wordt gedaan, en ook door alle gemeentes hieromheen. Dus als ik iemand aanspreek hier in Nederland, dan zijn het niet de bestuurders, dan zijn het echt alle bestuurders in de rest van Nederland."

Het azc in Ter Apel voelt zich al een week genoodzaakt om niet iedereen toe te laten. Sindsdien wordt elke dag gezocht naar plekken waar asielzoekers kunnen overnachten als er geen plek voor ze is bij het aanmeldcentrum.