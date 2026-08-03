DEN HAAG (ANP) - Mensen die afgelopen week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta zijn gegaan en van daaruit eventueel naar Nederland komen om asiel aan te vragen, worden teruggestuurd naar Spanje, schrijft asielminister Bart van den Brink in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de CDA-minister is er voor zover bekend niemand vanuit Ceuta doorgereisd naar Spanje of een ander land.

Donderdag en vrijdag trokken binnen een dag opeens bijna 50.000 mensen vanuit Marokko naar Ceuta. Om de Spaanse exclave in Marokko te bereiken, zwommen ze langs de grensbarrières of klommen ze over hekken. Tot nu toe zijn daarbij zeker 88 mensen omgekomen. Een groot deel van deze mensen was een dag later alweer teruggegaan naar Marokko.

Van den Brink wil voortaan meer actie van Spanje en Marokko om dit soort situaties te voorkomen. Dinsdag is er een overleg met ministers uit de EU-landen, waar Van den Brink ook bij zal zijn. De minister wil ook dat de laatste mensen die naar Ceuta trokken, worden teruggestuurd.