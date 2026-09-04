DEN HAAG (ANP) - Het is volgens landbouwminister Jaimi van Essen een "no-go" dat alle boeren via een generieke maatregel veedieren moeten wegdoen. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) schreef in een rapport dat de zogeheten generieke korting op dierrechten een "ultieme remedie" is om stikstofdoelen in 2035 te halen. Maar Van Essen zei voorafgaand aan de ministerraad dat dit niet nodig is.

De D66-bewindsman sluit niet uit dat boeren veedieren zullen moeten wegdoen. Maar een generieke korting raakt alle boeren, dus ook bedrijven die vooroplopen als het gaat om het verminderen van stikstofuitstoot. Van Essen denkt een generieke korting af te kunnen wenden door maatregelen verder uit te werken. Hierover is hij nog in gesprek met bijvoorbeeld boerenorganisaties.

Van Essen ziet ook de risico's die het PBL noemt en erkent dat het kabinet "veel vraagt" van de boerensector. Boeren moeten veel investeren om de stikstofuitstoot te verminderen en de doelen moeten worden vastgelegd in wetgeving.