LUXEMBURG (ANP) - Minister David van Weel (Justitie) is tevreden met het besluit van de EU om dit jaar geen begrotingssteun meer aan Sierra Leone te geven, meldt hij op X. Nederland wil dat Sierra Leone de veroordeelde drugscrimineel Jos Leijdekkers (Bolle Jos) aan Nederland uitlevert, maar pogingen daartoe zijn tot nu toe op niets uitgelopen.

Van Weel is donderdag in Luxemburg, waar de EU-justitieministers maatregelen bespreken tegen georganiseerde misdaad en landen die drugscriminelen de hand boven het hoofd houden. "Een mooi begin hiervan is het bericht dat de EU dit jaar geen begrotingssteun meer gaat leveren aan de autoriteiten van Sierra Leone", schrijft Van Weel. Volgens de Telegraaf gaat het om 18 miljoen euro.

De minister wil dat de EU ook sancties gaat instellen tegen landen die veroordeelde drugscriminelen tegen uitlevering beschermen. Dat is donderdag ook onderwerp van gesprek van de justitieministers.