Van Weel: we krijgen daders spoorwegsabotage wel te pakken

DEN HAAG (ANP) - Het gaat lukken om de daders van de spoorwegsabotage, waardoor de dienstregeling dinsdag in het midden en oosten van het land werd ontregeld, te pakken. Die verwachting sprak justitieminister David van Weel uit voordat hij aanschoof bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Topvrouw Mirjam van Velthuizen van ProRail zei eerder dat er weinig camerabeelden van de sabotage zijn. Maar er zijn volgens de VVD-bewindsman andere manieren om de daders te vinden.

"Er zijn allemaal manieren om hierachter te komen. Er is materiaal achtergelaten, dat komt ook ergens vandaan. Onderschat de politie en het OM niet. Ik zeg heel vaak: het is 2026 inmiddels, we hebben heel veel technieken en we komen erachter", aldus Van Weel.