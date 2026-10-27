Vanaf 2028 nog tachtig lokale omroepen na steun Eerste Kamer

DEN HAAG (ANP) - De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een hervorming die ervoor moet zorgen dat lokale omroepen sterker worden. Daarmee gaat het nieuwe stelsel vanaf 1 januari 2028 in. Onderdeel van de wet is dat het aantal lokale omroepen wordt teruggebracht van ruim tweehonderd naar maximaal tachtig.

Het Commissariaat voor de Media begint volgende maand met de procedure om de toekomstige tachtig omroepen aan te wijzen. Het idee hiervan is dat minder omroepen meer financiële ruimte creëert om de journalistieke kwaliteit te verbeteren.

De wet regelt ook dat de financiering van de omroepen verschuift naar het Rijk. Momenteel gebeurt dat vanuit gemeenten. Volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kunnen lokale omroepen zo "onafhankelijker opereren en hun rol als waakhond van de lokale democratie beter vervullen". Het budget voor de lokale omroepen stijgt in het nieuwe stelsel van structureel 13 miljoen euro naar 31 miljoen euro.