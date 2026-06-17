Vanaf donderdag code geel om verwachte hitte

DE BILT (ANP) - De komende dagen wordt het steeds warmer en daarom geldt donderdag en vrijdag code geel voor het hele land, behalve de Wadden. Het KNMI zegt dat er kans is op aanhoudend warm weer, met een hoge luchtvochtigheid en een hogere nachttemperatuur. Vanaf donderdag 10.00 uur is in het hele land ook het Nationaal Hitteplan van kracht.

De verwachting is dat het vrijdag het warmst wordt, met plaatselijk temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden. Er is dan ook kans op onweer. Ook donderdag wordt het warm. Dan liggen de maximumtemperaturen tussen de 27 en 32 graden. In het weekend blijft het vooral in het zuidoosten erg warm, maandag loopt het kwik in het hele land vermoedelijk weer op tot boven de 30 graden.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kondigde woensdag na overleg met het KNMI het hitteplan aan. Het is bedoeld als signaal voor de zorg voor kwetsbare mensen.