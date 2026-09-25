Verdachte doden Syrische tieners: ik ben ontoerekeningsvatbaar

AMSTERDAM (ANP) - De 25-jarige Efe Y., verdacht van het doodschieten van twee Syrische jongens in het Piet Wiedijkpark in Amsterdam-West, zegt dat hij ontoerekeningsvatbaar is en geen gevangenisstraf krijgt, maar tbs met dwangverpleging. Zijn advocaat meldde vrijdag op de derde inleidende zitting dat Y. dat tegen hem heeft gezegd, nadat het persoonlijkheidsonderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC) was afgerond.

Y. verbleef tot 20 augustus in het PBC. Het rapport van de deskundigen daar is volgende maand klaar. Advocaat Henk Koopman zei dat hij met zijn mededeling "een tipje van de sluier" oplichtte.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Y. ervan dat hij de twee jongens van 16 en 18 jaar oud op 1 januari heeft doodgeschoten. Een derde jongen (17) wist te ontkomen. De slachtoffers waren volgens de justitie op de verkeerde plaats, op de verkeerde tijd.

Het rechercheonderzoek is nog in volle gang, aldus de officier van justitie.