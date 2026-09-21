Verdachte in 24 jaar oude verkrachtingszaak Lisserbroek ontkent

ALKMAAR (ANP) - Een 64-jarige man die terechtstaat voor een verkrachting van ruim twee decennia terug, ontkent dat hij de dader is. Dat bleek maandag tijdens een eerste zitting in de rechtbank in Alkmaar. Een 16-jarig meisje werd 24 jaar geleden in het Noord-Hollandse Lisserbroek met veel geweld verkracht.

Het meisje zat in de avond van 7 september 2002 op haar fiets en werd bij haar nek gepakt. "De verdachte trok een muts over haar hoofd en zei: als je je mond niet houdt, snijd ik je keel door. Daarna verkrachtte hij haar", vertelde de officier van justitie. Het meisje kwam in paniek thuis, onder de modder en zonder haar onderbroek en telefoon. Die werden aangetroffen op de plek op de IJweg waar ze was misbruikt.

Hendrik O. kwam in beeld na verwantschapsonderzoek. Sporen op de bh van het slachtoffer en een muts van de dader leverden recentelijk een profiel op dat bleek te matchen met een broer van de verdachte. O. werd afgelopen juni aangehouden. De Lisserbroeker, die de verkrachting ten stelligste ontkent, was afwezig op de zitting.