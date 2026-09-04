AMSTERDAM (ANP) - De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag het voorarrest opgeschort van een 47-jarige vrouw die ervan wordt verdacht dat zij oud-profvoetballer Marco van Basten heeft gestalkt. De rechtbank gaf een zogeheten zorgmachtiging af, zodat de vrouw zorg kan krijgen in een forensisch psychiatrische kliniek.

De vrouw, Michaela I., verscheen vrijdag op een tussentijdse zitting in haar zaak. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar ervan dat zij Van Basten in de periode oktober 2025 tot april 2026 heeft belaagd. Zij zou hebben rondgehangen bij zijn huis in Amsterdam-Zuid, hem hebben gevolgd, flyers met verzinsels hebben verspreid en berichten op sociale media hebben geplaatst.

Een 26-jarige medeverdachte, die aan de stalkingspraktijken zou hebben meegedaan, kwam eerder al op vrije voeten. Zij werd aangehouden toen I. al was aangehouden.

Het is nog niet bekend wanneer de zaak verder gaat en wanneer de inhoudelijke behandeling gaat plaatsvinden.