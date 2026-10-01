AMERSFOORT (ANP) - Vereniging Eigen Huis (VEH) noemt het voorstel van minister Elanor Boekholt-O'Sullivan (Volkshuisvesting) voor een verplicht register van makelaars slechts een deel van de oplossing. Met het voorstel wil de woonminister ervoor zorgen dat makelaars zich houden aan wettelijke gedragsnormen.

De belangenvereniging pleit al langer voor wettelijke regels die het hele proces van het kopen van een huis eerlijker en transparanter maken. Met dit voorstel worden er alleen wettelijke regels aan het beroep van makelaar gesteld.

"De keuze van het ministerie voor een wettelijke registerplicht en kwaliteitseisen voor makelaars is begrijpelijk omdat zelfregulering keer op keer faalt, maar het is slechts een deel van de oplossing", stelt een woordvoerster van VEH.

De minister wil een register omdat het de sector zelf niet is gelukt om problemen op te lossen. Dat blijkt ook uit de vele meldingen die binnenkwamen bij het meldpunt voor misstanden bij het bieden op koopwoningen van VEH.