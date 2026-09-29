Veroordeling Viruswaarheid-voorman Willem Engel definitief

DEN HAAG (ANP) - De Hoge Raad heeft dinsdag bepaald dat de veroordeling van Viruswaarheid-voorman Willem Engel, die in hoger beroep een taakstraf van zestig uur kreeg opgelegd voor opruiing in de coronatijd, in stand blijft. De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep, waarmee de veroordeling definitief is geworden.

Engel plaatste in juni 2020 een livestream op Facebook, nadat de rechter een demonstratie van Viruswaarheid had verboden. Daarin kondigde hij aan op persoonlijke titel toch te zullen demonstreren op het Malieveld in Den Haag en nodigde hij "iedereen uit te komen".

Daarmee riep hij volgens het hof volgers op tot deelname aan een verboden demonstratie. Een eerdere demonstratie liep uit op geweld met de politie. Ook een tweet uit november 2021 beoordeelde het hof als opruiing. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad.