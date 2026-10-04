DEN HAAG (ANP) - Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) krijgt "in toenemende mate twijfel" bij zijn wetsvoorstel over het tijdelijk afschaffen van dwangsommen rond WIA-aanvragen. Dat zei de bewindsman zondag in Buitenhof. Mensen hebben recht op geld als het UWV te lang doet over hun aanvraag, maar vanwege grote achterstanden wilde Vijlbrief tijdelijk van de bestuurlijke boetes af.

"De twijfel komt vooral voort uit het rechtsgevoel bij mensen", lichtte de minister toe. "Het afschaffen van die dwangsom helpt de uitvoering. Het zorgt ervoor dat het UWV niet in rechtszaken terechtkomt en niet hoeft na te denken over die dwangsommen", vervolgt hij. "Maar het kan mensen het gevoel geven: waar kan ik mijn recht nog halen?" Vijlbrief gaat nog een keer naar de maatregel kijken en in gesprek met de Tweede Kamer.

Eerder adviseerde de Raad voor de rechtspraak de minister om de wet niet in te dienen, omdat het "de rechtsbescherming van mensen die wachten op een beslissing van het UWV" vermindert.