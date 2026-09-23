Vijlbrief vindt effect verkorten WW 'niet verwaarloosbaar'

DEN HAAG (ANP) - Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) vindt het effect van het verkorten van de maximale duur van de werkloosheidsuitkering (WW) "niet verwaarloosbaar", zei hij tijdens een debat over sociale zekerheid. Het Centraal Planbureau (CPB) becijferde woensdag dat de maatregel tot ongeveer 8000 extra voltijdbanen leidt. Het kabinetsplan, dat is bedoeld om meer mensen aan het werk te krijgen, werd onlangs uitgesteld na kritiek van oppositiepartijen en vakbonden.

Het CPB spreekt van een "beperkt" effect. Dat woord gebruikt de adviseur van het kabinet volgens Vijlbrief bewust. "Ik heb er zelf gewerkt, dan bedoel je dat het effect klein is, maar er is een effect", aldus de bewindsman, die daarbij benadrukte dat de analyse van het CPB onvolledig is.

Vijlbrief herhaalde nog een keer dat de verkorting is uitgesteld om rustig in gesprek te gaan met de vakbonden. Hij denkt dat er op die manier mogelijk betere maatregelen kunnen komen voor de WW. De vakbonden willen niet aan tafel voordat alle bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel zijn.

Open gesprek

Ook over de WIA wil de bewindsman in gesprek, al is hij sceptischer over de uitkomst. Vijlbrief denkt dat het noodzakelijk is om naar de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten (IVA) te kijken. Tegelijkertijd snapt hij de weerstand tegen het afschaffen van de IVA, omdat uitkeringen daarmee omlaaggaan.

"Wanneer gaat de minister dan praten met de vakbonden?", vroeg Doğukan Ergin (DENK). "Zodra de vakbonden aangeven dat zij gereed zijn voor een gesprek, ben ik dat ook", antwoordde Vijlbrief. Daar zit volgens Ergin "precies het probleem". Hij verwijt de minister dat hij naar eigen zeggen een open gesprek wil, maar de bezuinigingen wel laat staan.