MIDDELBURG (ANP) - De Nederlandse Vissersbond gaat verder met de rechtszaak tegen het chemieconcern 3M dat volgens Belgische media de productieafdeling in het Belgische Zwijndrecht gaat sluiten. 3M loosde jarenlang het giftige PFAS in de Westerschelde en is daardoor volgens de bond aansprakelijk voor de schade die de Nederlandse vissers lijden door de vervuiling. In december is er een zitting over de zaak in Middelburg.

"Wat de gevolgen zijn van de aangekondigde sluiting van de vestiging van 3M net over de grens kunnen we nog niet overzien", zegt voorzitter Johan Nooitgedagt van de Nederlandse Vissersbond. "Misschien helpt het om de Westerschelde in de toekomst schoner te maken."

De bond heeft het oostelijke deel van de Westerschelde al geruime tijd geleden gesloten voor de visserij. Die maatregel blijft van kracht. "Je moet er toch niet aan denken dat iemand een broodje garnalen eet en dan ziek wordt door de PFAS die erin zit. Dat willen we niet, maar de economische schade voor de vissers is natuurlijk groot."

Geen geld

Belgische media meldden dat 3M de productieafdeling in Zwijndrecht gaat sluiten. Volgens de vakbonden verliezen mogelijk tweehonderd mensen hun baan door het besluit van het Amerikaanse chemiebedrijf.

Eind vorig jaar meldde het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat 3M ondernemers rondom de Westerschelde gaat betalen voor schade die zij door de PFAS in het water hebben geleden. Het ministerie maakte niet bekend hoeveel geld wordt uitgekeerd en welke ondernemers zouden worden betaald. Het ministerie sprak zelf niet van een schadevergoeding, maar van "goodwill". Nooitgedagt zegt dat de vissers, voor zover hij weet, geen geld hebben gezien.