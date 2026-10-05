UTRECHT (ANP) - Middelbare scholen moeten kunnen kiezen uit betaalbare alternatieven en zelf kunnen bepalen of ze papieren schoolboeken, digitale boeken of een combinatie daarvan gebruiken. Dat vindt de VO-raad, de organisatie die de belangen van middelbare scholen behartigt. De raad steunt daarmee de oproep van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om een einde te maken aan verplichte koppelverkoop. Scholieren moeten volgens de ACM nu nog te vaak zowel een papieren als een digitale versie aanschaffen.

Scholen kunnen volgens de VO-raad hun positie versterken door samen met leraren te bepalen wat leerlingen nodig hebben en welke lesmaterialen daadwerkelijk worden gebruikt. Op basis daarvan kunnen ze boeken en andere leermiddelen inkopen.

De ACM vindt dat de markt voor schoolboeken niet goed werkt en scholen te weinig keuze hebben. Ook NEON kan volgens de VO-raad voor meer keuze zorgen. Dat samenwerkingsverband van scholen ontwikkelt zelf lesmateriaal. De eerste methodes kunnen vanaf schooljaar 2027/2028 worden gebruikt.