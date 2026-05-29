Volgende week enquêteverhoren met Arib en Van Dissel

DEN HAAG (ANP) - De parlementaire enquête over corona gaat volgende week verder met openbare verhoren van toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib, Jaap van Dissel en Pieter-Jaap Aalbersberg. De week staat in het teken van het begin van de pandemie.

Van Dissel was tijdens de corona-uitbraak directeur van het Centrum Infectieziekten bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en voorzitter van het zogeheten Outbreak Management Team (OMT). Dat team adviseerde het kabinet over de te nemen coronamaatregelen. Aalbersberg was in de coronaperiode de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Hij hield zich onder meer bezig met de sociale onrust door de coronamaatregelen en de opkomst van extremistische groepen die tegen de coronamaatregelen waren.

De verhoren beginnen maandag met Jan Kluytmans, destijds microbioloog in het Amphia-ziekenhuis in Breda. Later op de dag moet Jack Mikkers, toen burgemeester van Den Bosch, voor de commissie verschijnen. Carnavalsfeesten in onder meer Noord-Brabant bleken broeinesten voor het nieuwe virus.

Op woensdag hoort de commissie Arib en later Ernst van Koesveld, die toen de hoogste ambtenaar was op het ministerie van Volksgezondheid. Vrijdag verschijnen Van Dissel en Aalbersberg voor de commissie.