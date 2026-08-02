HILVERSUM (ANP) - Voormalig AVRO-omroepster en journaliste Alice Oppenheim is zaterdag op 86-jarige leeftijd overleden, enkele dagen voor haar 87e verjaardag. Haar dochter, documentairemaker en regisseur Heleen Minderaa, laat dat zondag weten aan het ANP.

"Doordat ze zo vrijgevochten was en zich - ook in haar tijd - niet schikte in het lot van 'de vrouw' heeft ze voor mij en voor zoveel van mijn vrouwelijke generatiegenoten de weg vrijgemaakt om werk te kunnen kiezen wat we wilden doen", deelt Minderaa in de verklaring. Volgens haar leerde zij van haar moeder "dat niets zwart of wit is en dat buitenkanten nooit het echte verhaal laten zien".

Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren zestig als televisieomroepster bij de AVRO. Ze presenteerde daarnaast radioprogramma's als Jumbo-Set en Slag bij Nieuwspoort. Na haar vertrek bij de AVRO in 1976 ging Oppenheim aan de slag als journaliste bij Elsevier's Magazine. Later werkte ze onder meer voor de NOS en de TROS. Ook schreef ze voor bladen als De Groene Amsterdammer en HP/De Tijd en was ze als redacteur betrokken bij het AVRO-programma Vinger aan de Pols.