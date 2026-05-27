Vrachtmedewerker op Schiphol aangehouden, zou data hebben gelekt

DEN HAAG (ANP) - De Koninklijke Marechaussee heeft vorige week dinsdag op Schiphol een medewerker van een vrachtafhandelingsbedrijf aangehouden die mogelijk gegevens uit bedrijfssystemen met criminelen heeft gedeeld. Dat heeft de marechaussee woensdag bekendgemaakt.

De 24-jarige Amsterdammer wordt verdacht van computervredebreuk. Volgens de marechaussee heeft hij vermoedelijk data doorgesluisd die criminelen konden gebruiken om drugs te vervoeren via Schiphol.

Nadat de verdachte was aangehouden, is ook zijn woning doorzocht. Daar heeft de recherche een vuurwapen, 11.000 euro in contanten en illegaal vuurwerk gevonden.

De man is vrijdag voorgeleid en zit nog vast.