BILTHOVEN (ANP) - Mensen in het noorden, oosten en midden van het land kunnen vrijdag last krijgen van smog. De luchtkwaliteit is in die gebieden waarschijnlijk slecht, waarschuwt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het instituut verwacht dat de smog aan het begin van de avond verdwijnt, wanneer de wind naar het noorden draait en koelere lucht naar Nederland komt.

Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Mensen kunnen meer last krijgen van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid. Astmaklachten kunnen erger worden en longen kunnen minder goed werken. Ook komt irritatie aan ogen, neus en keel voor.