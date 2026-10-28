VVD komt terug op opmerking rekeningrijden: 'slaat ook op tol'

DEN HAAG (ANP) - VVD-Kamerlid Bart Bikkers is teruggekomen op zijn opmerkingen waarin hij steun voor rekeningrijden niet uitsloot. "Betalen naar gebruik", de ambtelijke term voor rekeningrijden, kan volgens hem ook slaan op "het betalen naar gebruik dat we al doen aan de pomp" of op tolheffing.

Eerder in het debat over de begroting van Infrastructuur en Waterstaat kreeg Bikkers vragen over rekeningrijden, waarop hij meermaals antwoordde dat er "geen heilige huisjes" zijn. Hij wil kabinetsplannen afwachten. "Op het moment dat dan blijkt dat betalen naar gebruik, in welke vorm dan ook, daar boven komt drijven als een mogelijkheid om te kunnen investeren in infrastructuur, dan vraagt dat wat mij betreft ook om een volledige herziening van alle belastingen rondom die auto." Kamerlid Mona Keijzer reageerde toen: "Zo wordt de Nederlander weer een nieuwe belasting in gerommeld."

'Rekeningrijden' geldt al jaren als synoniem voor 'betalen naar gebruik'. Het plan stond ook in het coalitieakkoord van het laatste kabinet-Rutte.

"Naar aanleiding van de interruptie met mevrouw Keijzer zou de indruk ontstaan kunnen zijn dat de VVD voor rekeningrijden zou zijn", zei Bikkers. "Dat is wat anders dan ik bedoeld heb te zeggen. Daar ging het namelijk over betalen naar gebruik, waar het gaat bijvoorbeeld over tolheffing, het betalen naar gebruik wat we al doen aan de pomp."