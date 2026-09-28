VVD steunt PRO-plan om abortus uit strafrecht te halen nog niet

DEN HAAG (ANP) - De VVD steunt het voorstel van PRO om abortus uit het strafrecht te halen niet direct. De coalitiepartij wacht eerst de reactie van de Raad van State af. "Vrouwen nemen weloverwogen een besluit om gebruik te maken van abortuszorg. Wat de VVD betreft, dient ook de politiek zorgvuldig met dit onderwerp om te gaan", zei Kamerlid Hilde Wendel.

In 2023 wilde de VVD abortus niet uit het Wetboek van Strafrecht halen. Maar in het verkiezingsprogramma van 2025 staat dat de liberalen nu toch voor zijn, mits er een "volwaardig alternatief" is dat vrouwen beschermt.

Initiatiefnemer Lisa Vliegenthart (PRO) denkt dat de VVD zich kan vinden in haar voorstel. Volgens haar is nu dan ook het juiste moment om het plan door te zetten. De VVD lijkt cruciaal voor een meerderheid.

De reactie van de Raad van State wordt over twaalf weken verwacht en daarna volgt zo snel mogelijk een debat over het voorstel, meldt een PRO-woordvoerder.