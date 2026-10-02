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Waarschuwing voor dichte mist in noordelijke provincies

02 okt , 7:07Landelijk
anp021026051 1
ANP
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DE BILT (ANP) - In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Utrecht hangt vrijdagochtend vroeg dichte mist. Het verkeer kan last hebben van slecht zicht. Het KNMI waarschuwt daarvoor met code geel. De waarschuwing geldt van 06.00 uur tot 09.00 uur.
De ANWB meldt dat er mistbanken kunnen voorkomen "in het hele land, met uitzondering van het zuiden".
Volgens Weeronline kunnen mensen in het Drentse Eelde 99 meter ver kijken, de laagste zogeheten zichtwaarde. De dienst verwacht dat de mist oplost na zonsopkomst.
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