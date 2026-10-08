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Weer een persoon overleden met het westnijlvirus

08 okt , 11:30Landelijk
anp081026090 1
ANP
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BILTHOVEN (ANP) - In de eerste week van oktober is in Nederland een persoon overleden na besmet te zijn geraakt met het westnijlvirus. Volgens de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er tussen 1 en 7 oktober ook drie nieuwe patiënten met het westnijlvirus gemeld. In totaal is dit jaar bij 59 mensen het westnijlvirus vastgesteld, tien van hen zijn overleden.
Daarmee zet de door het RIVM verwachte daling van het aantal nieuwe infecties door. De nieuwe besmettingen komen allemaal door beten van een besmette mug.
Het virus is bij het overlijden van besmette mensen niet per se de doodsoorzaak. Bij de tien sterfgevallen gaat het volgens een RIVM-woordvoerder over mensen die op leeftijd waren en/of een onderliggende aandoening hadden.
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