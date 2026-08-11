AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst (D66) heeft niet bewust informatie achtergehouden voor de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar. Dat schrijft zij in een verklaring, nadat stadsomroep AT5 eerder dinsdag schreef dat Van der Horst al voor de verkiezingen wist van een forse kostenoverschrijding voor de geplande Oostbrug over het IJ. Volgens AT5 hield ze die informatie achter.

Van der Horst is als wethouder onder meer verantwoordelijk voor de portefeuille economische zaken. Daarnaast was ze afgelopen verkiezingen lijsttrekker van D66. Volgens AT5 blijkt uit ambtelijke berichten dat meermaals is gesproken over de rol van de verkiezingen bij het wel of niet openbaren van de kostenstijging van de Oostbrug.

"Ik heb mijn rol als wethouder niet anders ingevuld dan dat ik al deed voordat ik lijsttrekker was", aldus Van der Horst. "Al ruim een jaar heb ik de raad op verschillende momenten geïnformeerd dat de kosten voor de brug over het IJ hoger zouden uitvallen."

Stijgende kosten

AT5 schrijft dat in juni naar buiten kwam dat de Oostbrug niet de gereserveerde 325 miljoen euro zou kosten, maar dat het bedrag in plaats daarvan zou kunnen oplopen tot 850 miljoen euro. Dat zou volgens de omroep al ruim voor de verkiezingen bekend zijn binnen de gemeente en bij de wethouder. In een ambtelijke notitie van november 2025 "gaven ambtenaren de wethouder expliciet de keuze om het slechte nieuws over de stijgende kosten vóór of ná de stembusgang naar buiten te brengen", aldus AT5.

Volgens Van der Horst "is het niet voor niks dat we bij grote infrastructurele projecten vaste afspraken hebben over wanneer we met raad en buitenwereld communiceren. Tussentijds is er vaak te veel onzekerheid om gedegen het maatschappelijk debat aan te kunnen gaan."

Moeskops

De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de Oostbrug ligt bij Elise Moeskops, de huidige wethouder mobiliteit en openbare ruimte, aldus Van der Horst. "Het is niet mijn rol om inhoudelijk te reageren op vragen over de portefeuille van mijn opvolger. Maar de suggestie dat ik moedwillig informatie achter zou houden in verband met verkiezingen is niet alleen niet waar, maar vind ik een rechtstreekse aanval op mijn integriteit en raakt aan het vertrouwen in de politiek."

Volgende week donderdag vindt er op verzoek van Daan Wijnants, fractievoorzitter van de VVD, een debat plaats over de kwestie. Volgens AT5 hebben oppositiepartijen in een gezamenlijke verklaring laten weten "geschokt te zijn, maar nog geen definitieve conclusies te trekken".