Woningen in brand aan Matkopsingel in Nieuwegein

NIEUWEGEIN (ANP) - Aan de Matkopsingel in Nieuwegein staan drie huizen in brand. Het gaat om woningen met een houtskeletconstructie, meldt de veiligheidsregio. Daardoor kan de brand zich snel ontwikkelen. Rond 16.30 uur was de brand nog niet onder controle.

De brand is volgens een woordvoerder ontstaan in één woning en daarna overgeslagen naar twee naastgelegen woningen. De prioriteit van de brandweer is om verdere verspreiding tegen te gaan. De woordvoerder gaat ervan uit dat er geen gewonden zijn.

De brandweer stelde vast dat de brand buiten is ontstaan, zich via de houten gevels heeft verspreid en naar binnen is geslagen. Delen van woningen zijn ingestort, waaronder plafonds en binnenwanden.

Veel materieel

Negen woningen zijn als gevolg van de brand ontruimd. Bewoners van zeven woningen kunnen voorlopig niet terug naar huis en worden door de gemeente opgevangen in een school.

De brandweer is met veel materieel ter plaatse. Omwonenden wordt gevraagd uit de directe omgeving van de brand weg te blijven.