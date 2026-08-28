Yeşilgöz: coalitie hoeft begroting alleen nog maar te 'finetunen'

DEN HAAG (ANP) - De drie coalitiepartijen D66, VVD en CDA hoeven de begroting alleen nog maar te "finetunen", bezweert VVD-leider Dilan Yeşilgöz voorafgaand aan de ministerraad. Het kabinet overlegt sinds vorige week met oppositiepartijen, maar intern was er ook nog geen overeenstemming. Sinds woensdagavond praten de coalitiepartijen met de top van het kabinet om tot consensus te komen.

Yeşilgöz bevestigt dat het kabinet wat langer de tijd neemt voor het indienen van de begroting bij de Raad van State. Een concept zou deze vrijdag voorliggen in de ministerraad, waarna het naar de Raad van State zou gaan. Maar die deadline verloopt pas maandag, "dus we hebben nog een paar dagen", aldus Yeşilgöz.

Het is nog niet duidelijk wat er dan precies ligt. Het kabinet stuurde aan op een deal met oppositiepartijen waarin zij steun toezeggen, maar het is onzeker of dat nog gaat lukken de komende dagen.