MIDDELBURG (ANP) - Het onderhoudswerk aan de Zeelandbrug is vlotter verlopen dan verwacht. De provincie meldt dat gemotoriseerd verkeer vanaf vrijdag 18.00 uur weer over de verbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland kan rijden. De verwachting was eerder dat de brug vanaf komende maandag weer open zou zijn voor verkeer.

"Ik ben blij dat we deze uitdagende klus binnen de geplande tijd en het budget hebben kunnen uitvoeren", zegt gedeputeerde Harry van der Maas (mobiliteit). "Drie dagen eerder dan verwacht is goed nieuws voor de Zeeuwse weggebruiker."

Tijdens het werk is het beweegbare deel van de ruim zestig jaar oude verbinding, de basculebrug, aangepakt. In het staal zaten scheurtjes, mede veroorzaakt door zwaar verkeer dat er dagelijks over rijdt. Alle scheuren zijn gerepareerd en het rijdek van de Zeelandbrug is versterkt met een stalen plaat. Daarnaast zijn er nieuwe leuningen aangebracht.

De scheepvaart kan vanaf maandag 09.00 uur weer onder de Zeelandbrug doorvaren.