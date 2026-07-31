Zeker drie gewonden bij ongeval A12, vier voertuigen betrokken

BABBERICH (ANP) - Bij het ongeval op de A12 ter hoogte van Babberich in de buurt van de Duitse grens waren vier voertuigen betrokken, meldt de politie. Het gaat om een personenauto, twee vrachtwagens en een bestelauto. De drie inzittenden van de personenauto zijn gewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht. Over de ernst van hun verwondingen zegt de politie niets.

De politie meldt dat de inzittenden van de andere voertuigen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Volgens de veiligheidsregio zijn in totaal zes mensen naar het ziekenhuis gebracht voor controle en behandeling.

De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht en de weg is daarom de komende uren dicht in de richting van de grens, tussen knooppunt Oud-Dijk en Beek. Omrijden kan via Nijmegen.