DEN HAAG (ANP) - Zo'n dertig gedupeerden en nabestaanden willen in november gebruikmaken van hun spreekrecht tijdens de behandeling van de strafzaak over de dodelijke explosie aan de Tarwekamp in Den Haag. Daarbij kwamen op 7 december 2024 zes mensen om het leven, vijf raakten gewond.

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de vier verdachten in de rechtbank in Den Haag begint op 4 november met de feiten. Op 10 en 11 november komen de benadeelden aan het woord. Zij zullen zelf hun slachtofferverklaring voorlezen; in sommige gevallen doet hun advocaat dat of gebeurt dit via een opgenomen video of een audioboodschap.

De eigenaresse van de bruidswinkel, tegen wie de explosie was gericht, wil haar slachtofferverklaring laten horen via een opgenomen audiobericht, zei haar advocaat Richard Korver. De gedupeerden krijgen van de rechtbank maximaal tien minuten voor hun verklaring.

Naar verwachting zal het Openbaar Ministerie op 24 november een straf eisen. De rechtbank denkt half januari 2027 uitspraak te doen.