TORONTO (ANP) - Canadese aanklagers hebben volgens de omroep CBC een gevangenisstraf van 25 jaar geëist tegen Kenneth Law, de man die dodelijke stoffen en materiaal stuurde naar mensen die hulp wilden bij zelfdoding. Hij verzond die 'suïcidepakketten' vermoedelijk naar honderden mensen wereldwijd. Ook mensen in Nederland ontvingen de pakketten, berichtte RTL Nieuws eerder deze maand.

In deze zaak draait het alleen om veertien mensen in de Canadese provincie Ontario die met hulp van Law zichzelf om het leven hebben gebracht. De 61-jarige oud-kok bekende schuld.

Law werd in 2023 opgepakt. Hij had daarvoor meerdere websites waarop hij de pakketten verkocht. Dat gebeurde volgens de Canadese aanklagers aan klanten uit meer dan veertig landen. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk wordt hij in verband gebracht met 79 gevallen van zelfdoding. Ook over die gevallen heeft Law gezegd schuldig te zijn, maar de Britse autoriteiten hebben aangegeven dat hij niet ook in het VK zal worden berecht.