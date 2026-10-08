MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische oppositiepolitica Jelena Perepelitsa is veroordeeld tot vier jaar strafkamp omdat ze een donatie zou hebben gedaan aan de anticorruptiestichting (FBK), opgericht door Aleksej Navalny. Die stichting staat in Rusland op een lijst met extremistische organisaties en is verboden.

Perepelitsa is lid van Jabloko, de enige partij in Rusland die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is. De partij lag volgens onafhankelijke Russische media op koers om flink te groeien toen Jabloko deze zomer werd uitgesloten van de parlementsverkiezingen in september. Leden van de partij worden regelmatig opgepakt.

Het Kremlin merkt veel kritische organisaties aan als extremistische organisaties of 'buitenlandse agenten'. Dat wil zeggen dat ze geld zouden krijgen uit het buitenland en de belangen van andere mogendheden zouden dienen. Die stempels worden vooral gebruikt om tegengeluiden te onderdrukken.

De FBK publiceert geregeld onderzoeken over corruptie door machtige figuren in Rusland.