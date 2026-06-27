Aantal buitenlandse slachtoffers door bevingen Venezuela stijgt

CARACAS/ROME (ANP/AFP) - Het aantal omgekomen buitenlandse slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is gestegen tot 45. Ambassades en ministeries van verscheidene landen hebben melding gemaakt van omgekomen landgenoten. Portugal meldde het grootste aantal: 28. Daarbij zijn ook mensen die op grond van herkomst nauwe banden met Portugal hebben. Portugal is op zoek naar 85 landgenoten.

Spanje heeft het aantal bevestigde doden verhoogd naar vijf. Van veertien Spanjaarden is inmiddels bekend dat ze vrijwel zeker onder het puin liggen. In totaal worden 133 Spanjaarden vermist. Er wonen 147.000 mensen met een Spaans paspoort in Venezuela.

China heeft zeven omgekomen landgenoten geteld. Brazilië twee en Chili één.

Italië meldt inmiddels twee doden. Het gaat om iemand die de Venezolaanse en Italiaanse nationaliteit heeft en om een van origine Siciliaanse vrouw. Het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat er 170.000 mensen met een Italiaans paspoort in Venezuela wonen.