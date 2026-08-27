Aantal vermisten in Tibet na overstromingen loopt op

BEIJING (ANP/RTR/AFP) - Het aantal vermisten als gevolg van de modderstroom in het Tibetaanse district Gyirong is opgelopen tot 558, meldt de Chinese staatsomroep CCTV.

Onder de vermisten bevinden zich 260 buitenlandse staatsburgers, aldus CCTV. Het dodental bleef onveranderd op drie staan.

Ook aan de Nepalese zijde zijn er veel vermissingen. 468 toeristen, onder wie 393 buitenlanders, zijn daar vermist na de overstromingen.

"Ongeveer 468 toeristen en reizigers zijn niet te bereiken, onder wie 75 Nepalezen", vertelde Suraj Ghimire, woordvoerder van het ministerie van Toerisme, aan AFP. Het dodental in zowel Nepal als China is inmiddels opgelopen tot minstens 165 bevestigde slachtoffers.