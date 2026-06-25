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Aardbeving in Venezuela lijkt zwaarste sinds 1900

25 jun , 10:45Buitenland
anp250626096 1
ANP
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CARACAS (ANP/AFP) - Venezuela lijkt getroffen te zijn door de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw. Dat komt naar voren uit data van de Amerikaanse geologische dienst USGS.
In 1900 vond in het Zuid-Amerikaanse land een aardbeving plaats met een geschatte kracht van 7.7. Die veroorzaakte destijds aanzienlijke schade aan woningen, kerken en andere gebouwen, zegt de dienst.
De beving zou krachtiger zijn geweest dan die van woensdagavond. Toen vonden kort na elkaar aardbevingen plaats met een kracht van 7.2 en 7.5.
De aardschokken zorgden voor een enorme ravage, onder meer aan de belangrijkste internationale luchthaven van het land. De autoriteiten stellen dat er minstens 32 doden zijn gevallen.
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