Abbas haalt in VN-toespraak uit naar VS om visumweigering

NEW YORK (ANP) - De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft donderdag in zijn bijdrage aan het plenaire debat van de Algemene Vergadering van de VN hard uitgehaald naar de Amerikanen. In een videoboodschap die werd vertoond in New York, hekelt Abbas de keuze van gastland VS om de Palestijnse delegatie geen visum te verlenen.

"Het weigeren van de Palestijnse delegatie om aanwezig te zijn op het VN-hoofdkantoor is een schending van de verplichting die de VS hebben als gastland", aldus Abbas. "We vragen de VS de sancties en beperkingen in te trekken, en terug te keren naar dialoog en wederzijds respect." Abbas: "Onze keuze om ons te wenden tot het internationaal recht en haar instituties is een vredelievende en beschaafde keuze, geen daad die indruist tegen vrede", voegt Abbas eraan toe.

De delegatie bleek afgelopen week voor het tweede jaar op rij geen visum te krijgen om in New York aanwezig te zijn. Dit omdat de VS de Palestijnse Autoriteit ervan betichten te weinig hervormingen te hebben doorgevoerd. Ook zijn de VS kritisch op de keuze van de Palestijnse Autoriteit om zaken aan te spannen bij internationale hoven, wat de VS zien als een "internationalisering" van het conflict met Israël.

'Ongekende humanitaire ramp'

Het Palestijnse volk staat voor een van de gevaarlijkste periodes in zijn geschiedenis, vervolgde Abbas. "Dit na decennia van historisch onrecht", die volgens Abbas hebben geleid tot een "ongekende humanitaire ramp".

"We waarschuwen jullie daarom vandaag: sta niet toe dat er nog een Nakba plaatsvindt, sta geen verdere slachtpartijen toe zoals die van 1948", zegt Abbas over de etnische zuivering rond de oprichting van de staat Israël. "Hoelang blijven sommige landen nog zwijgen over Israël of het land zelfs voorzien van wapens?" vroeg Abbas zich af.

De Palestijnse leider bracht in herinnering dat Trumps zogenoemde vredesraad voor Gaza al een jaar geleden is opgericht en de toen afgesproken 'transitieperiode' eind 2027 afloopt. Abbas riep daarom op vaart te maken met de plannen voor Gaza, en geen tijd te verliezen. "Het moet leiden tot de vereniging van de Gazastrook en de Westoever, inclusief Oost-Jeruzalem, onder de staat Palestina en zijn legitieme instituties." Abbas: "Eén staat, één overheid, één wet en één legitieme entiteit die wapens mag dragen."