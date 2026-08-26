ABC News: bij Leipzig gevonden bomdrone lijkt Russisch

WASHINGTON (ANP) - De drone met springlading die eerder deze maand werd aangetroffen op de luchthaven van Leipzig vertoont kenmerken van drones die Rusland gebruikt. Dat meldt het Amerikaanse ABC News op gezag van een anonieme bron binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Volgens de bron zouden zowel het soort springstof als het ontwerp "typisch" Russisch zijn, en doorgaans worden gebruikt door de Russische militaire inlichtingendienst GROe.

Begin augustus werd op de luchthaven niet ver van een Oekraïens toestel een drone aangetroffen. Het exemplaar, dat niet kon ontploffen omdat het was losgekoppeld van de springlading, werd onschadelijk gemaakt en meegenomen voor onderzoek.

Hybride

Nadien sprak Duitsland van een escalatie op het gebied van hybride oorlogsvoering, zonder daarbij expliciet naar Rusland te wijzen. Het voorval wordt nog onderzocht.

Recentelijk werd opnieuw een drone aangetroffen nabij de luchthaven, meldde The Guardian dinsdag. Ook die zou mogelijk militaire explosieven bevatten.