HAMBURG (ANP/AFP) - De advocaten van de Oekraïense verdachte van het opblazen van Nord Stream-pijpleidingen in 2022 stellen dat er mogelijk geen misdrijf heeft plaatsgevonden. Zij verklaarden op de eerste dag van het proces dat de leidingen een "Russisch wapen" waren en daarom mogelijk een legitiem doelwit.

"Is het onrechtmatig om de infrastructuur van een agressor te vernietigen zonder dat er mensen schade door ondervinden?", vroeg advocaat Nicola Canestrini. De verdediging hoopt dat de zaak wordt verworpen. Hun cliënt, de Oekraïense oud-militair Serhii K., ontkent betrokkenheid bij de explosies, net als de regering in Kyiv.

K. wordt ervan beschuldigd leiding te hebben gegeven aan Oekraïners, onder wie duikers en een explosievenexpert, die drie van de vier pijpleidingen tussen Duitsland en Rusland beschadigden. De Duitse aanklagers zeggen dat hij met leden van de Oekraïense krijgsmacht samenwerkte om de geheime operatie te plannen in opdracht van de Oekraïense staat.