Al 67.000 mensen geëvacueerd om branden ten westen van Bordeaux

BORDEAUX (ANP) - Bij grote bosbranden ten westen en zuidwesten van Bordeaux zijn al 67.000 mensen geëvacueerd of hebben de opdracht gekregen te vertrekken. Het gaat om bewoners en toeristen. De grootste brand is in het departement Gironde waar Bordeaux de hoofdstad van is. Daar is al 12.500 hectare bos verbrand in de omgeving van Lège-Cap-Ferret, niet ver van de kust.

Een schiereiland ten zuiden van die plaats waar veel toeristen waren, is uit voorzorg ontruimd. Volgens plaatselijke media zijn in Gironde al 44.000 mensen geëvacueerd. Zeker vijftig huizen en een camping zijn helemaal verwoest.

Ruim 40 kilometer zuidelijker, ook niet ver van de populaire kust, woedt een bosbrand die al 2600 hectare heeft verwoest. Die woedt bij de toeristische badplaats Biscarrosse. In deze streek in het departement Landes zijn al 23.000 personen geëvacueerd.

Meer dan duizend brandweerlieden zijn in de weer, gesteund door blushelikopters en -vliegtuigen.