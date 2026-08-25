Amerikaans proces over bomaanslag Lockerbie 1988 weer uitgesteld

WASHINGTON (ANP/AFP) - Het proces in de VS tegen een vermeende medeplichtige aan de aanslag op een Amerikaanse Boeing 747 in 1988, berucht als de Lockerbie-bomaanslag, is opnieuw vertraagd.

Abu Agila Mohammad Masud wordt ervan beschuldigd als agent van de Libische geheime dienst de bom te hebben gemaakt. De in Tunesië geboren Masud zou hebben gewerkt voor het radicale regime van de Libische dictator Muammar Kadaffi (1942-2011). Hij zegt onschuldig te zijn.

De rechter zei dat er nieuw bewijsmateriaal uit het buitenland is gekomen en dat de volgende zitting op 1 september is. Masud is in 2022 in de VS gevangengezet. Het proces zou in mei 2025 beginnen, maar werd al twee keer eerder uitgesteld.

259 inzittenden omgekomen

De Boeing 747 was opgestegen in Londen en op weg naar New York toen na 38 minuten een bom in het toestel ontplofte. De wrakstukken kwamen neer op het Schotse dorp Lockerbie. Alle 259 inzittenden kwamen om. Op de grond stierven elf mensen.

Voor de aanslag is één keer iemand veroordeeld. De Libiër Abdelbaset al-Megrahi (1952-2012) kreeg in 2001 levenslang. Hij zou lid zijn geweest van de Libische geheime dienst. Een medebeklaagde werd toen vrijgesproken. Het proces was op basis van Schots recht in Kamp Zeist.

Nadat de Schotse en Amerikaanse justitie Al-Megrahi in 1991 hadden beschuldigd verantwoordelijk te zijn, weigerde Libië hem aan de VS of het VK uit te leveren. Libië was wel bereid tot een proces. Dit vond na juridisch getouwtrek vanaf 1999 in Nederland plaats als neutraal grondgebied. Al-Megrahi werd na het proces in Schotland opgesloten. Hij keerde kort voor zijn dood naar Libië terug.