CAIRNS (ANP/RTR) - Backpackers die een tweede jaar in Australië willen blijven, moeten langer regionaal- of boerderijwerk doen. De Australische minister van Binnenlandse Zaken Tony Burke maakte dinsdag bekend dat backpackers 120 dagen boerderijwerk moeten doen in plaats van de befaamde 88 dagen om in aanmerking te komen voor een tweede jaar van het zogenaamde working holiday-visum.

Met de maatregel hoopt de regering "meer arbeiders naar de regio" te krijgen, aldus Burke. De Australische regering kondigde in september een aangescherpt visumbeleid aan, waarbij het verlengen van het working holiday-visum moeilijker zou worden. Dat leverde kritiek van boeren op, aldus Australische media. De sector die afhankelijk is van buitenlandse werknemers vreesde niet genoeg personeel te kunnen vinden.

Met het working holiday-visum kunnen Nederlanders tussen de 18 en 30 jaar een jaar lang reizen en werken in Australië. Wie een tweede jaar wil blijven, moet regionaal- of boerderijwerk doen.